В центре Саратова с понедельника на две недели отключают горячую воду

С 31 мая Саратовский филиал «Т Плюс» начинает опрессовки.

Первой испытания на плотность и прочность пройдет тепломагистраль №2. В связи с этим горячей воды не будет на многих улицах центра Саратова.

В список попали: Обуховский переулок, Песковский переулок, Соляная, Бабушкин взвоз, Большая Затонская, Валовая, Вознесенская, Григорьева, Князевский взвоз, Комсомольская, Лермонтова, Мичурина, Московская, Набережная Космонавтов, Октябрьская, Первомайская, Рамаева, Северная, Соляная, Троицкий взвоз, Тулупная, Челюскинцев, Чернышевского.

Горячую воду начнут подавать после ремонтно-профилактических работ — примерно 13 июня.

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