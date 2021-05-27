В селе Сапожок мужчина обгорел на пожаре

Пожар в селе Сапожок Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня ночью, 27 мая, в селе Сапожок Ртищевского района произошел пожар.

- Сигнал о возгорании частного деревянного дома поступил в 04:35. По предварительным данным, он произошел из-за несоблюдения правил при эксплуатации электрического оборудования, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 45 кв. м. Его тушили два расчета. Во время возгорания пострадал 34-летний мужчина, его госпитализировали с ожогами 11% тела.

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