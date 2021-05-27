На Топольчанской «Газель» сбила женщину-нарушительницу

«Газель» сбила женщину, переходившую дорогу Фото: ГИБДД по Саратову

В Кировском районе Саратова вчера днем, 26 мая, под колеса «Газели» попала 65-летняя женщина.

- Авария случилась в 12:10 напротив Топольчанской, 4/1. 25-летний водитель сбил пешехода. Она шла в неположенном месте, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

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