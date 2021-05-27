Евгений Ковалев: Предварительное голосование в онлайн-формате удобно многим жителям

Евгений Ковалев

С 24 по 30 мая по всей стране партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Государственной думы. Жители Саратова также могут выбрать своего кандидата в депутаты городской думы от партии «Единая Россия». Всю неделю голосование проходит в электронном формате, 30 мая избиратели, не прошедшие голосование в онлайн-режиме, смогут проголосовать на счетном участке. Депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев, проголосовавший через сайт pg.er.ru, отметил, что предварительное голосование в таком формате удобно многим жителям области.

- Вот уже несколько лет партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения в депутаты. Впервые в истории эта процедура массово проходит онлайн. Безусловно, это удобно многим жителям, поскольку не выходя из дома можно проголосовать за кандидатов, ознакомившись с их биографией и предвыборными программами. Среди участников предварительного голосования кроме членов и сторонников партии «Единая Россия» есть и беспартийные граждане: общественники, инженеры, медики, молодежь и другие активные жители города и области, — отметил Ковалев.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях муниципального уровня в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.