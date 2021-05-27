Саратовские минометчики заняли второе место в ночной стрельбе

Фото пресс-службы ЦВО

Лучше всего на полигоне под Саратовом ночные стрельбы провели минометчики ЦВО, расчет возглавляемый старшим сержантом Нурбулатом Турсунбековым. У них ни одного штрафного бала и лучшая скорость. На втором месте минометный расчет Саратовского 631 учебного центра боевого применения артиллерии, на третьем — Михайловской военной артиллерийской академии.

- Расчеты минометных комплексов 2С12А «Сани» в ночное время продемонстрировали вождение машин Урал-43206 по трасе с препятствиями, поразили цели из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74 оборудованными ночными прицелами ПГО-7В и 1ПН93, — уточнили в пресс-службе ЦВО.

«Ночной спринт» — самый сложный этап конкурса АРМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня», который проходит на полигоне Широкий Карамыш.

Во всеармейском этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» принимают участие команды военных округов, Северного Флота, Воздушно-десантных войск, Михайловской военной артиллерийской академии и 631 учебного центра боевого применения артиллерии.

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