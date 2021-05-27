Около «Привоза» в Саратове сбили двух пенсионеров

На Большой Горной сбили двух пешеходов Фото: ГИБДД по Саратову

Около рынка «Привоз» в Кировском районе Саратова вчера утром, 26 мая, сбили двух пенсионеров.

- Авария случилась в 10:50 напротив Большой Горной, 340. 24-летний водитель Chevrolet Cobalt на пешеходном переходе сбил 66-летнюю женщину и 74-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавших госпитализировали с травмами.

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