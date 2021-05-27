Саратовец с сожительницей три месяца истязали маленькую девочку

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга будут судить 21-летнюю девушку и 23-летнего уроженца Саратовской области. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в истязании маленького ребенка, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении родительских обязанностей.

Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, по версии следствия, мать ребенка вместе с сожителем с июля по сентябрь 2020 года избивали и совершали иные насильственные действия в отношении двухлетней девочки.

Свои действия парочка объясняла тем, что ребенок не слушается, и так они воспитывают его.

Уголовное дело направлено в суд.

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