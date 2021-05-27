На первых рейсах из Таджикистана в Саратов у пассажиров отобрали мясо, молоко и фрукты

Провезти продукты без санитарных сертификатов через аэропорт не получится. Фото instagram.com/gagarin.aero

В Саратовском аэропорту «Гагарин» при контроле возобновившихся международных рейсов специалисты Россельхознадзора изымали продукты из багажа пассажиров.

У прилетевших рейсами из Таджикистана 19 и 22 мая 14 раз изымали мед, мясную и молочную продукцию общим весом более 15 кг.

- Кроме того, при осуществлении государственного фитосанитарного контроля было обнаружено 59 партий продукции растительного происхождения (черешня свежая, абрикосы свежие, лимоны свежие, ревень свежий, абрикосы сушеные с косточкой, курага, фисташки, миндаль, арахис, изюм и другое) общим весом 96 кг, перемещаемые в отсутствии фитосанитарных сопроводительных документов, — отрапортовали в региональном Россельхознадзоре.

Все продукты специалистами службы были целенаправленно испорчены — «приведены в непригодное для использования в пищу состояние», а впоследствии будут сожжены.

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