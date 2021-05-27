Жители Саратова наблюдали в вечернем небе суперлуние

Суперлуние. Фото из социальных сетей

Жители Саратова наблюдали сегодня ночью, 27 мая, в небе суперлуние.

Фотографии приблизившейся к Земле луны горожане выкладывали в социальные сети и восхищались.

Фото из социальных сетей

- Зрелище фотками не передать, — написал Валентин Игнатьев в группе «Типичный Саратов».

В момент суперлуния, которое случилось в 4:52 по московскому времени Луна подошла к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км.

Фото из социальных сетей

А вскоре, в 14:19 по московскому времени, случится полное лунное затмение. Но в России его смогут увидеть лишь жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, так как в остальной части страны это природное явление придется на дневное время.

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