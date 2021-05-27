В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились еще 113 человек

В Саратовской области к утру 27 мая зарегистрировано еще 113 случаев коронавируса.

Выздоровели за это же время 211 человек. Из числа заболевших у 54 пациентов выявлена пневмония.

Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 62 273 человек, выздоровели 58 782 человека.

Больше всего за сутки новых заражений в Саратове — 43, в Энгельсе — 17, в Балаковском районе — 10.

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