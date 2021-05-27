В Саратове закроют железнодорожный переезд

В Заводском районе Саратова сегодня, 27 мая, перекроют железнодорожный переезд.

- Движение машин будет закрыто на 11-м км перегона Примыкание — Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов — Березина речка) с 12:00 до 17:00, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.

Причиной перекрытия стал ремонт. Объехать переезд можно будет по путепроводу на улице Тульская.

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