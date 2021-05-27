В селе Саратовской области женщина попыталась отделаться от назойливого кавалера и случайно зарезала его

В Духовницком районе Саратовской области местную жительницу признали виновной в умышленном причинении вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, суд приговорил 40-летнюю женщину к восьми годам в колонии общего режима.

Преступление было совершено 8 февраля в селе Григорьевка. Женщина пришла к подруге, и они устроили застолье. Там же находились двое мужчин, и вечером хозяйка и один из них отправились спать, а гостья осталась наедине с другим.

То принялся оказывать знаки внимания, несмотря на просьбы женщины оставит ее в покое. Чтобы отвадить назойливого кавалера, она схватила нож и ударила его в левое плечо.

Когда раненый упал, женщина разбудила спящих и вызвала скорую помощь. Но к тому времени мужчина был уже мертв.

Свою вину гражданка признала и раскаялась.

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