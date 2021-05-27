В Балашове жену заподозрили в убийстве мужа

В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве 36-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был найден утром 26 мая в квартире дома на улице Привокзальная.

Эксперты обнаружили на груди убитого колото-резаное ранение.

Под подозрение попала 31-летняя жена погибшего. Ее допросили, решается вопрос о мере пресечения.

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