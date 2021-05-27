На рыбаков в Энгельсе завели уголовные дела за карасей и лещей

Эта рыба обойдется слишком дорого

Нескольких жителей Саратовской области полицейские выявили за запрещенным занятием в Энгельсском районе, вблизи села Ленинское.

- У одного из рыбаков изъята сеть и 42 карася. Ущерб составляет 21000 рублей. У другого изъята острога, незаконно добытый улов: щука, красноперка, окунь, 6 лещей. Ущерб – 9050 рублей. Еще у одного обнаружилась сеть и улов — 3 карася. Ущерб – 1500 рублей, — уточнили в ГУ МВД по Саратовской области.

Всех пока отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, но уголовные дела идут своим чередом. В соответствии со статьей 256 УК РФ, попавшимся ловцам грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы.

В Саратовской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Биосфера», проверяют соблюдение нерестового запрета на ловлю рыбы.

Лов сейчас разрешен только с берега без использования плавсредств, только одной поплавочной или одной донной удочкой, на которых может быть не более двух крючков. Все остальные снасти использовать нельзя.