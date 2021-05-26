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Общество26 мая 2021 20:51

ООО «КВС» обещает к утру подать воду в отключенные районы Саратова

Завершены работы на водопроводном комплексе
Ольга СимоноваОльга Симонова
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ООО «КВС» провело плановые работы на сетях водоснабжения

ООО «КВС» провело плановые работы на сетях водоснабжения

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в десятом часу вечера 26 мая завершило работы на водопроводе, из-за которых почти 245 тыс. горожан остались без воды.

- В настоящее время специалисты приступили к запуску насосов на водопроводных станциях, вода поступает в носитель. К утру водоснабжение всех потребителей планируется восстановить в полном объеме, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании.

В рамках плановых работ предприятие заменило два затвора диаметром 1000 мм, восстановили закольцовку водосетей по улице Навашина, установили запорные устройства d300 мм на коммуникациях по проспекту Энтузиастов/Кавказская и Пензенская/Томская, заменили два аварийных выпуска на сетях в Алексеевском овраге и другое.

Ради замены затворов компании даже пришлось отключать линию электропередач в зоне производства.

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