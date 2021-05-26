В Энгельсе из-за угрозы терроризма перекрыли улицу

Степную в Энгельсе перекрыли
В Энгельсе Саратовской области сегодня, 26 мая, перекрыли проезд по части улицы Степная.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, это произошло из-за возможной угрозы террористического акта.
На перекрестке улиц Степная и Волоха стоят экипажи полиции, воль Степной машины росгвардейцев, скорая помощь, работает спецлаборатория.
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