В Энгельсе из-за угрозы терроризма перекрыли улицу

Степную в Энгельсе перекрыли

В Энгельсе Саратовской области сегодня, 26 мая, перекрыли проезд по части улицы Степная.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, это произошло из-за возможной угрозы террористического акта.

На перекрестке улиц Степная и Волоха стоят экипажи полиции, воль Степной машины росгвардейцев, скорая помощь, работает спецлаборатория.

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