Правительство области одобрило все семь районных проектов формирования городской среды на федеральный конкурс

Все проекты комиссия поддержала Фото: Александр Уриевский

Все семь представленных 26 мая в региональном правительстве проектов создания комфортной городской среды будут участвовать в федеральном конкурсе. Такое решение приняла межведомственная комиссия под руководством зампреда Александра Соловьева.

В прошлом году федеральное финансирование получили семь проектов из Саратовской области, так что в этом году есть шанс выйти на 100% результат участия региона в конкурсе.

Предлагаем посмотреть фрагмент презентации проекта из Ершова.

В этом году в категорию малых городов (от 20 до 50 тыс. человек населения) заявились Аткарск с проектом «КЛАССная улица», по которому хотят благоустроить Советскую и Ртищево с проектом «Мы вместе» по благоустройству сквера «Центральный».

В разделе малые города с населением до 20 тысяч человек было пять заявок: Аркадак (городской сквер «Аркатау»), Ершов (проект «Время для всех»), Красный Кут (проект «17 космических Зорь»), Новоузенск (проект «Новоузенск — большая семья»), Хвалынск (улица Художников).

Напомним, всероссийский конкурс проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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