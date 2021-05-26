В Саратове снесут шесть домов и три реконструируют

В Саратове признали аварийными восемь домов.

Как следует из распоряжений главы города Михаила Исаева, до 1 июня 2023 года реконструируют дом №153а по улице Московская и дом №81 по улице Челюскинцев.

А вот на 4-й Беговой, 10, 1-м Овражном проезде, 10 и 14, Валовой, 11, Челюскинцев, 90 и Мясницкой, 49 дома снесут в тот же срок. Жителям надо выселиться оттуда в течение трех месяцев.

Кроме того, Исаев подписал распоряжение о реконструкции аварийного дома на Григорьева, 26. Ранее его хотели сносить.

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