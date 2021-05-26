Саратовец отдал мошеннику за запчасти для иномарки почти 300 тысяч рублей

Саратовские полицейские раскрыли дистанционное мошенничество.
- Житель Кировского района написал заявление, что прошлым летом на сайте объявлений нашел запчасти для автомобиля Range Rover. Связавшись с продавцом, он перевел ему на карту 276 тыс. рублей, но товара не дождался, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.
Правоохранители выяснили, что к мошенничеству причастен 38-летний следственно-арестованный за совершение аналогичного преступления в Москве.
Мужчина рассказал, что деньги потратил. На него возбудили еще одно дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.