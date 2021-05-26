Саратовец отдал мошеннику за запчасти для иномарки почти 300 тысяч рублей

Саратовские полицейские раскрыли дистанционное мошенничество.

- Житель Кировского района написал заявление, что прошлым летом на сайте объявлений нашел запчасти для автомобиля Range Rover. Связавшись с продавцом, он перевел ему на карту 276 тыс. рублей, но товара не дождался, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Правоохранители выяснили, что к мошенничеству причастен 38-летний следственно-арестованный за совершение аналогичного преступления в Москве.

Мужчина рассказал, что деньги потратил. На него возбудили еще одно дело.

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