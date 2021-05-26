В Саратове поймали юношу с полкило мефедрона

Закладчика поймала полиция Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове полицейские задержали 20-летнего жителя села Сластуха Екатериновского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, молодого человека подозревают в сбыте наркотиков через закладки.

При досмотре у него нашли пакет с порошком. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 30,76 грамма. Дома у парня нашли еще 490,35 грамма мефедрона и упаковочный материал.

Злоумышленник рассказал, что был закладчиком нелегального интернет-магазина, показал места тайников в лесу на окраине Саратова. Там нашли еще 8,8 грамма наркотика.

Он прятал наркотики в лесу Фото: ГУ МВД по Саратовской области

На парня возбудили дело за покушение на сбыт в особо крупном размере и отправили под стражу. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.