Депутат Николай Панков помог собрать тренажеры для Народного фитнес-парка в Саратове

Николай Панков помог собрать тренажеры
Депутат Госдумы Николай Панков помог собрать тренажеры для Народного фитнес-парка в поселке Юбилейный Саратова.
- Хорошее дело сделали вчера вечером. Вместе с жителями, спортсменами собрали тренажеры для Народного фитнес-парка. Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу и пришел помочь, — написал Панков в своем Инстаграме и добавил, что фитнес-парк готовится к открытию.
Также в работе участвовали жители Юбилейного, батюшка храма, силач Вячеслав Максюта, который был инициатором создания площадки с тренажерами.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.