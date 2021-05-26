Депутат Николай Панков помог собрать тренажеры для Народного фитнес-парка в Саратове

Николай Панков помог собрать тренажеры

Депутат Госдумы Николай Панков помог собрать тренажеры для Народного фитнес-парка в поселке Юбилейный Саратова.

- Хорошее дело сделали вчера вечером. Вместе с жителями, спортсменами собрали тренажеры для Народного фитнес-парка. Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу и пришел помочь, — написал Панков в своем Инстаграме и добавил, что фитнес-парк готовится к открытию.

Также в работе участвовали жители Юбилейного, батюшка храма, силач Вячеслав Максюта, который был инициатором создания площадки с тренажерами.

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