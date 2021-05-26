В правительстве Саратовской области обсуждают проекты по благоустройству

Заседание комиссии Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 26 мая, в правительстве Саратовской области проходит обсуждение семи проектов из районов, которые предложены для участия в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», для участия районам необходимо было подать проект развития одной или нескольких общественных территорий в городе.

Отбор лучших проектов проводит межведомственная комиссия под председательством зампреда правительства области Александра Соловьева.

В этом году в категорию малых городов (от 20 до 50 тыс. человек населения) заявились Аткарск с проектом «КЛАССная улица», по которому хотят благоустроить Советскую и Ртищево с проектом «Мы вместе» по благоустройству сквера «Центральный».

В разделе малые города с населением до 20 тысяч человек было пять заявок: Аркадак (городской сквер «Аркатау»), Ершов (проект «Время для всех»), Красный Кут (проект «17 космических Зорь»), Новоузенск (проект «Новоузенск — большая семья»), Хвалынск (улица Художников).

Один из проектов Фото: Александр Уриевский

Каждый район представлял глава или замглавы муниципалитета с презентацией и визуализацией своей концепции. По словам конкурсантов, все проекты прошли обсуждения с населением, общественниками, проведены опросы.

Напомним, всероссийский конкурс проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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