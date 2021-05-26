Балаковский спортсмен проголосовал на предварительном голосовании «Единой России»

Алексей Першуков

С 24 мая стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году. Выбор кандидатов проходит электронно по всей стране, а в Балаковском районе еще и очно в это воскресенье, 30 мая.

Член политсовета Балаковского местного отделения партии «Единая Россия», мастер спорта по воднолыжному спорту, директор «Универсального спортивного комплекса «Альбатрос» Алексей Першуков прокомментировал начавшееся в эти дни голосование.

- Хочу отметить, что электронный формат голосования существенно упрощает процедуру выбора кандидатов. Все организовано максимально открыто и удобно для всех, кто хочет выразить свое мнение. Например, многие спортсмены нашего спортивного комплекса уезжают на сборы и соревнования, но сохраняют за собой возможность голосовать в удобное для них время и в удобном месте. Считаю важным привлечение жителей всех возрастов для выражения политических предпочтений, и электронная платформа этому способствует. Сам воспользовался возможностью проголосовать электронно через сайт PG.ER.RU заняло это у меня буквально пару минут. Процедура максимально удобна и поста, — подчеркнул Алексей Першуков.

Напомним, процедура предварительного голосования пройдет до 30 мая, участвовать в ней смогут все избиратели, зарегистрированные на портале «Госуслуги» и прошедшие верификацию.

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