Саратовца отправили в колонию на 2,5 года за смерть младенца в пьяном ДТП

В Ленинском районе Саратова осудили 44-летнего местного жителя. Его признали виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Около девяти вечера 15 февраля 2020 года пьяный водитель ВАЗ-21093 ехал в Татищевском районе по дороге Тамбов — Саратов. На высокой скорости в темное время суток он выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Веста». В ДТП погиб пятимесячный малыш из «девятки», а 26-летняя пассажирка, как и 33-летняя женщина из салона «Весты» получили тяжкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Свою вину мужчина признал. Суд отправил его на 2,5 года в колонию-поселение и лишил права управления транспортными средствами на два года.

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