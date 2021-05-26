Сотрудники ТЮЗа в Саратове заразились коронавирусом: отменяются спектакли

ТЮЗ имени Ю. П. Киселева Фото: Ольга Симонова

В ТЮЗе имени Ю. П. Киселева в Саратове выявили случаи коронавируса среди сотрудников.

- В соответствии с существующими требованиями Роспотребнадзора все контактные лица оформили больничные листы и соблюдают самоизоляцию, у них взяты тесты, заболевшие наблюдаются у врачей, получают необходимое лечение, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе театра.

Из-за заболеваний артистов некоторые спектакли заменяются или отменяются. Но закрывать театр не собираются. По словам представителей ТЮЗа, ситуация находится под контролем. На входе посетителям измеряют температуру, зрителей допускают в зал только в масках, соблюдается шахматная рассадка.

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