Сотрудники ТЮЗа в Саратове заразились коронавирусом: отменяются спектакли

ТЮЗ имени Ю. П. Киселева
Фото: Ольга Симонова
В ТЮЗе имени Ю. П. Киселева в Саратове выявили случаи коронавируса среди сотрудников.
- В соответствии с существующими требованиями Роспотребнадзора все контактные лица оформили больничные листы и соблюдают самоизоляцию, у них взяты тесты, заболевшие наблюдаются у врачей, получают необходимое лечение, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе театра.
Из-за заболеваний артистов некоторые спектакли заменяются или отменяются. Но закрывать театр не собираются. По словам представителей ТЮЗа, ситуация находится под контролем. На входе посетителям измеряют температуру, зрителей допускают в зал только в масках, соблюдается шахматная рассадка.
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