Более 33 тысяч жителей Саратовской области приняли участие в праймериз «Единой России»

Андрей Капитонов

Член оргкомитета Андрей Капитонов из ситуационного центра предварительного голосования рассказал, как проходит электронное голосование в Саратовской области для дальнейшего выдвижения в Государственную думу от партии «Единая Россия».

- Ситуационный центр предварительного голосования работает в штатном режиме. Специалисты горячей линии отвечают на все вопросы о голосовании, которые возникают у жителей области. Явка электронного предварительного голосования по состоянию на середину дня 26 мая составляет на день 33 055 человек, — рассказал Андрей Капитонов.

Итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

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