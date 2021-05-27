В Саратовской области будет порывистый ветер и тепло

В Саратовской области сегодня, 27 мая, ожидается теплая погода без осадков.

- Ветер северного и северо-восточного направлений будет дуть со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +23… +28 градусов.

В 2020 году 27 мая было солнечно.

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