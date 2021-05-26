Взяточника из ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» приговорили к условному сроку и штрафу

Бывшему сотруднику ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» вынесли обвинительный приговор за получение взятки в крупном размере. Экс-чиновнику назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на два года. Кроме этого, он оштрафован на 328 тыс. рублей.

Следователи регионального СУ СКР установили, что с октября 2018 по декабрь 2019 года, чиновник отдела строительства, ремонта и эксплуатации дорог ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» получал от директора субподрядной организации взятки на банковскую карту доверенного лица и наличными. В общей сложности дорожники перечислили директору 164 тыс. рублей.

- Деньги предназначалась за попустительство по отношению к директору субподрядной организации и представляемому им юридическому лицу в вопросах, связанных с исполнением государственных контрактов по содержанию и ремонту автодорог, — уточнили в региональном СУ СКР.

Уголовное дело возникло по результатам проверки УФСБ России по Саратовской области и региональной прокуратуры.

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