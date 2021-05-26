В сгоревшей машине в центре Саратова нашли труп

На Челюскинцев сгорела машина. Фото Алексея Кошелева

В центре Саратова сегодня днем, 26 мая, сгорела машина. После тушения в ней обнаружили труп.

- Niva Chevrolet загорелась на Челюскинцев, 96. В 12:55 пожар ликвидировали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

На водительском сидении нашли труп. Его личность устанавливается.

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