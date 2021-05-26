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Происшествия26 мая 2021 11:55

В Саратовской области на взятке поймали начальника отдела миграции

Она за 50 тысяч рублей оформила двум иностранцам вид на жительство
Ольга СимоноваОльга Симонова
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На начальника отделения по вопросам миграции одного из межмуниципальных отделов МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело за получение взятки в значительном размере.

- Следствие считает, что 3 февраля 2020 года она, используя свое служебное положение из корыстных побуждений получила от иностранца 50 тыс. рублей за оформление двум людям вида на жительство в РФ, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Злоумышленницу поймали сотрудники УФСБ России. Расследование продолжается.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, по данному факту служба собственной безопасности МВД проводит проверку, по результатам которой в случае если вина сотрудника полиции подтвердится, она будет уволена из органов внутренних дел и привлечена к иной предусмотренной законом ответственности, а ее руководители понесут строгое дисциплинарное взыскание.

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