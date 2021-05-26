У Дома Беклемишева в центре Саратова утвердили зоны охраны

Дом В. М. Беклемишева. Фото с сайта saratov.gov.ru

Правительство области утвердило зоны охраны Дома В. М. Беклемишева в центре Саратова.

Теперь в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на перекрестке Волжской и Некрасова ограничивается хозяйственная деятельность и запрещается строительство.

В охранную зону вошла часть квартала, ограниченного улицами Волжская, Некрасова, Комсомольская, а также отрезки самих улиц Некрасова и Волжская.

Там можно сносить некапитальные строения, устанавливать летние кафе, баннеры, а вот что-то новое строить — нельзя.

Кроме того, в одной из зон, которая примыкает к зданию по улице Волжская можно строить не 13,8 метра до верхней отметки конька кровли. Фасады должны быть стилизованы под существующую историческую застройку.

Другая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности находится от объекта культурного наследия напротив, то есть через улицу Волжская. Максимальная высота, возведенных здесь зданий, может быть не выше 15 метров. В оформлении фасадов также предлагается использовать стилизацию.

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