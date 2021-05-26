В Саратовской области отменили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Саратовской области завершилось действие постановления о продлении режима самоизоляции для пожилых граждан. Последний раз документ с рекомендациями о сохранении дистанционного формата трудовой деятельности для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями подписывал 30 апреля председатель правительства Роман Бусаргин.

При этом действует постановление Правительства РФ № 300 от 2 марта 2021 года, в котором работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет на дистанционную форму работы в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Поскольку данный момент уже урегулирован, принятие дополнительно регионального постановления не требуется.