В Саратове водитель такси уберег пенсионерку от передачи денег мошенникам

Бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников, которым она собиралась передать сто тысяч рублей.

Мужчина должен был забрать у нее вещи и передать их неизвестным. Однако поведение 86-летней жительницы Заводского района вызвало у водителя подозрение.

Пакет с вещами и деньгами, якобы для попавшей в ДТП внучки, водитель передавать незнакомцам не стал. А когда поинтересовался у курьера, пришедшего за пакетом, не мошенник ли он, тот сбежал. Вещи и деньги таксист вернул бабушке и сообщил о случившемся в полицию.

В полиции кстати, предупредили, что в таких ситуациях, если афера мошенников бывает успешной, таксист может быть признан соучастником преступления.

Сейчас звонивших ищут, а деньги, которые бабушка срочно заняла у соседей, вернули владельцам.

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