Саратовский регоператор меняет расчетный счет для оплаты услуги по обращению с ТКО

Саратовский регоператор АО «Ситиматик» уведомляет клиентов о смене расчетного счета для оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами физическими и юридическими лицами. В платежных документах за май будет указан новый расчетный счет, зарегистрированный в «Уральском» филиале «Газпромбанка». Иные реквизиты организации и лицевые счета абонентов остаются без изменений.

Для удобства клиентов и во избежание пропуска платежей потребителей в течение двух месяцев наряду с новым расчетным счетом будет действовать прежний. Однако тем, кто подключил автоплатеж за услугу по обращению с ТКО, необходимо проверить актуальность информации о счете и, при необходимости, внести изменения.

- В рамках кампании по переименованию мы уже предварительно уведомляли наших контрагентов о грядущем изменении расчетного счета. В интересах потребителей некоторое время будут действовать два счета. Все новшества нацелены на улучшение качества обслуживания и работы с нашими партнерами. Поэтому изменения пройдут максимально удобно и комфортно для наших потребителей, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Уточнить информацию об актуальных платежных реквизитах можно в контакт-центре регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.