Анастасия Реброва: «Единая Россия» будет пресекать попытки провокаций на предварительном голосовании

Анастасия Реброва

По всей России сейчас проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». Внутрипартийное голосование по отбору кандидатов для выборов в Государственную думу — открытая возможность для кандидатов, готовых к честной борьбе.

- Предварительные выборы — это максимально открытая и демократическая процедура, именно это сделало мишенью сайт голосования для хакерской атаки. Сейчас у каждого гражданина России есть возможность принять участие в выборе того человека, который станет рупором нашего региона в Государственной думе. Открытость выборов — всегда испытание для любой власти, легитимность выборов — ее проверка на прочность. Призываю жителей нашего региона объединить усилия и проявить свою гражданскую позицию, вместе мы сможем определить лучшее будущее для нашей области, — прокомментировала депутат Саратовской областной думы Анастасия Реброва.

Отдать голос за своего кандидата можно после регистрации на портале PG.ER.RU.