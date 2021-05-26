Радаев рассказал, сколько нужно денег в бюджете, чтобы на все хватало

Валерий Радаев

Депутаты Саратовской облдумы на заседании 26 мая отметили хорошую работу представителя губернатора в думе Романа Ярового, но слабое знание «матчасти» некоторыми чиновниками, которые приходят отвечать на вопросы депутатов. Об этом было заявлено в ходе обсуждения поправок в бюджет.

На это присутствующий на заседании губернатор Радаев предложил своим подчиненным либо готовиться к выступлениям на думу, либо не приходить и снимать свои вопросы.

При этом глава региона заметил, что работать приходится в непростых условиях, и решения многих сложных проблем невозможно добиться сразу. Чтобы это понять, Радаев предложил депутатам взяться за кураторство любого проекта и довести его до конца.

- Давайте, говоря о бюджете, понимать, что у нас дефицит в 13 млрд рублей, и с этим нужно работать. Для того, чтобы бюджет области был бездефицитным, он должен быть объемом 150 млрд рублей, а для этого необходим объем регионального валового продукта в 1 триллион рублей.

Чтобы восстановить разбитые дороги нужны сотни миллионов рублей и годы работы. Мы движемся в этом направлении. Депутаты, выступающие с критикой, давайте работать вместе. У нас за много лет взлетов и падений, самокритики и саморазрыва лица было много. Давайте прекратим это делать. Критика нужна, но давайте разделять ответственность – мы вместе делаем или кто-то делает, а кто-то из-за угла смотрит? – высказался губернатор.

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