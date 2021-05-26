В Саратове произошло еще одно отключение воды

В Саратове сегодня утром, 26 мая, случилась коммунальная авария на 2-й Садовой, 129.

Для починки водопровода, как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключили от подачи абонентов нескольких улиц в Октябрьском районе.

Без воды остались жители 2-го Детского проезда от 2-й Садовой до Клочкова, 2-й Детской, 3-го Комсомольского проезда, Вяземской, улицы Карла Маркса от 2-й Садовой до Клочкова, Клочкова от 2-го Детского проезда до Самарской.

Воду в краны вернут примерно в 18:00.

Напомним, в Саратове без воды уже остались почти 245 тыс. человек.

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