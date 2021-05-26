На Балаковской АЭС работают эксперты ВАО АЭС в рамках повторной партнерской проверки

На Балаковской АЭС стартовала повторная партнерская проверка Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС). Она пройдет в два этапа. С 24 по 26 мая 2021 г. эксперты проводят наблюдения за работой персонала блочного щита управления (БЩУ) на полномасштабном тренажере, а с 7 по 11 июня продолжат работу по остальным направлениям проверки: организация и администрация, техническое обслуживание и ремонт, инженерная поддержка, противоаварийная защита, эксплуатация.

«Нынешняя партнерская проверка носит название повторной, потому что ее цель – оценить уровень прогресса, достигнутого станцией со времени эксплуатационной проверки 2019 года, – пояснил советник Московского центра ВАО АЭС Максим Дыроватый. — Это стандартная практика, когда экспертам предоставляется возможность оценить эффективность корректирующих мероприятий и стремление атомной станции совершенствоваться. Сегодня мы смотрим, как персонал БЩУ поработал над рекомендациями, обозначенными 2 года назад».

Наблюдения за персоналом блочного щита управления осуществляются на полномасштабном тренажере по международной методологии Crew Performance Observation (СPO), которая широко применяется на АЭС по всему миру. С ее помощью оцениваются навыки персонала оперативных смен БЩУ по безопасному управлению энергоблоком в условиях нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации и возможных нештатных ситуаций.

Главная миссия партнерских проверок ВАО АЭС, которые проводят международные эксперты, — повышение уровня безопасности и надежности атомных станций во всем мире. Эксплуатационные проверки проводятся раз в четыре года. По их результатам выявляются области для улучшения работы и положительные практики, которые можно использовать на других атомных станциях. Через два года эксперты приезжают на АЭС вновь, чтобы оценить состояние областей для улучшения, обозначенных во время эксплуатационной проверки.

Балаковская АЭС первой в России в 1993 году прошла партнерскую проверку ВАО АЭС, в 2019 году состоялась уже пятая по счету. По итогам комплексной оценки взаимодействия атомных станций, входящих в Московский центр ВАО АЭС, уже не первый год Балаковская АЭС получает высшую оценку, что говорит о ее серьезном вкладе в повышение безопасности и надежности эксплуатации АЭС.

Ближайшая эксплуатационная партнерская проверка на Балаковской АЭС запланирована на 2023 год.