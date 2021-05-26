В Энгельсе неделю не могут найти мужчину в светло-зеленой футболке

В Энгельсе Саратовской области ищут 37-летнего Рахата Ахметбекова.

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 19 мая и не вернулся.

Приметы Рахата: рост 165 см, плотного телосложения, глаза карие.

На момент пропажи он был одет в светло-зеленую футболку и бежевые бриджи.

Если вы видели мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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