В Энгельсе неделю не могут найти мужчину в светло-зеленой футболке

В Энгельсе Саратовской области ищут 37-летнего Рахата Ахметбекова.
Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 19 мая и не вернулся.
Приметы Рахата: рост 165 см, плотного телосложения, глаза карие.
На момент пропажи он был одет в светло-зеленую футболку и бежевые бриджи.
Если вы видели мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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