Саратовские минометчики четко отстрелялись в сильный ветер и дождь

.

Сильный ветер и проливной дождь не помещали установить лидерство минометчикам 631 учебного центра

На первом этапе конкурса АРМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня» – «Индивидуальная гонка расчетов» победили минометчики из саратовского 631 учебного центра.

- Расчет, возглавляемый старшим сержантом Владимиром Пяхиным, представляющим 631 учебный центр, поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов, показав лучший результат гонок 11 мин 03 сек. Второе и третье место заняли минометные расчеты Михайловской военной артиллерийской академии и Воздушно-десантных войск, соответственно, – сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ЦВО.

Участникам пришлось водить УРАЛ-43206 по различным препятствиям, посоревновались в корректировке огня и поражению целей из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

В соревнованиях, которые проходят в Саратовской области участвуют 200 лучших артиллеристов ВС России.