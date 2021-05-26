Единороссов в Саратовской областной думе стало больше

Иван Бабошкин получил удостоверение депутата облдумы
В Саратовской областной думе 26 мая вручили удостоверения четырем новым депутатам, которые были избраны на довыборах, проходивших в четырех одномандатных округах региона 14–16 мая.
Значки и «корочки» получили Иван Бабошкин, Денис Баланов, Александр Удалов, Сергей Чащин.
При этом спикер парламента Романов отметил, что все четверо накануне, 25 мая, написали заявления о вступлении во фракцию «Единая Россия».
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