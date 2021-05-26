Ребенок поджег лавочку в хоккейной коробке в Балакове

Ребенок спалил лавочку на спортобъекте Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Балакове Саратовской области вчера, 25 мая, случилось два пожара.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в три часа дня загорелась лавочка в хоккейной коробке на улице 30 лет Победы. По предварительным данным, ребенок играл с огнем и нечаянно поджег ее. Площадь пожара составила 4 кв. м. Его выезжали тушить два расчета.

Пожар на улице 30 лет Победы Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В 22:35 поступил сигнал о загорании матраса на площади 1 кв. м в однокомнатной квартире в четырехэтажке на улице Титова.

Хозяин квартиры курил и спалил матрас. На тушение выезжали три расчета.

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