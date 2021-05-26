В Саратове без воды остались почти 245 тысяч человек

В Саратове сегодня, 26 мая, во многих районах отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в зону отключения попали 1 891 жилой дом, 98 дошкольных образовательных учреждений, 97 учреждений образования, 97 учреждений здравоохранения. Без воды остались более 243 тысяч человек.

Прокуратура заинтересовалась этим и организовала контроль за проведением ремонтных работ на водоводах и сроками восстановления водоснабжения.

Напомним, воды не будет до 05:00 27 мая в Заводском районе и частично - Ленинском, Кировском, Волжском.

Организован подвоз. Адреса можно посмотреть здесь.

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