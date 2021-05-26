В Саратовскую область не пустили 20 тонн лука из Казахстана

В Саратовскую область не пропустили 20 тонн репчатого лука.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, 24 мая его пытались ввезти на автомобиле из Республики Казахстан.

Машину остановили на пропускном пункте в Озинках. Оказалось, что на луке нет маркировки.

Перевозчика привлекли к административной ответственности, груз вернули обратно.

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