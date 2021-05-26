Под Саратовом случилось смертельное ДТП «Нивы» и МАНа

Смертельная авария на трассе под Саратовом
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера вечером, 25 мая, случилась смертельная авария на 269-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.
- По предварительным данным, 48-летний водитель ВАЗ-21214 выехал на встречную полосу и врезался в МАН с полуприцепом, —
От полученных травм водитель «Нивы» скончался на месте. 36-летней пассажирке оказали помощь на месте.
Водитель «Нивы» погиб при столкновении с фурой МАН
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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