Под Саратовом случилось смертельное ДТП «Нивы» и МАНа

Смертельная авария на трассе под Саратовом Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера вечером, 25 мая, случилась смертельная авария на 269-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

- По предварительным данным, 48-летний водитель ВАЗ-21214 выехал на встречную полосу и врезался в МАН с полуприцепом, —

От полученных травм водитель «Нивы» скончался на месте. 36-летней пассажирке оказали помощь на месте.

Водитель «Нивы» погиб при столкновении с фурой МАН Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.