Труп пожилого мужчины найден в квартире на Шехурдина

Тело мужчины было найдено вечером 25 мая Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратове убили 68-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было найдено вечером 25 мая в квартире дома на улице Шехурдина.

Возбуждено уголовное дело. Судебно-медицинский эксперт обнаружил на груди и левой руке погибшего ранения.

Начато расследование.

В региональном СУ СКР сообщили, что за совершение убийства задержан 31-летний сосед погибшего.

Возбуждено уголовное дело об убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.