Труп пожилого мужчины найден в квартире на Шехурдина

Тело мужчины было найдено вечером 25 мая
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратове убили 68-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было найдено вечером 25 мая в квартире дома на улице Шехурдина.
Возбуждено уголовное дело. Судебно-медицинский эксперт обнаружил на груди и левой руке погибшего ранения.
Начато расследование.
В региональном СУ СКР сообщили, что за совершение убийства задержан 31-летний сосед погибшего.
Возбуждено уголовное дело об убийстве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.