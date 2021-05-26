В квартире дома на Панченко мужчина погиб от травмы живота

Тело мужчины было найдено в квартире дома на улице Панченко
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В квартире дома по улице Панченко в Саратове днем 25 мая был найден труп 33-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на голове и теле погибшего имелись травмы.
Возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма живота.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего. По подозрению задержан 24-летний житель Саратова, решается вопрос о мере пресечения.
Под подозрение попал 24-летний мужчина
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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