В квартире дома на Панченко мужчина погиб от травмы живота

Тело мужчины было найдено в квартире дома на улице Панченко Фото: СУ СКР по Саратовской области

В квартире дома по улице Панченко в Саратове днем 25 мая был найден труп 33-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на голове и теле погибшего имелись травмы.

Возбуждено уголовное дело Фото: СУ СКР по Саратовской области

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма живота.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего. По подозрению задержан 24-летний житель Саратова, решается вопрос о мере пресечения.

Под подозрение попал 24-летний мужчина Фото: СУ СКР по Саратовской области

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