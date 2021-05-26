Ветер усилится до 18 метров в секунду в Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 26 мая, ожидается ветреный и сухой день.

- Днем ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +23… +28 градусов.

В 2020 году в этот день было также ветрено, шел дождь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.