Последний раз утонувшего ребенка в Саратовской области видели на мостике

Ребенок утонул в реке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Перелюб Саратовской области сегодня, 25 мая, утонул семилетний мальчик в реке Камелик.

- По предварительным данным, днем ребенок вместе с подругами-ровесницами пришли на берег. Девочки отошли в сторону, а мальчик тем временем стоял на мостике. Когда они вернулись, приятеля уже не было, и они решили, что он ушел. Всплывшее тело позднее увидели другие отдыхающие и достали его, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Следователи организовали доследственную проверку. Телесных повреждений на теле ребенка не найдено. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии Фото: СУ СКР по Саратовской области

Кроме того, следователи проанализируют условия жизни и воспитания детей в семьях, как они оказались у реки без родителей.

Напомним, проверку также организовала прокуратура.

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