Налогового инспектора из Саратова будут судить по обвинению в подлоге

В Саратове будут судить сотрудника налоговой инспекции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в подлоге.

По версии следствия, в апреле 2019 года инспектор должен был осмотреть зарегистрированную в марте фирму на Сокурском тракте. В случае отсутствия юридического лица по указанному адресу ему надлежало составить протокол.

Однако сотрудник налоговой службы не захотел выезжать на место, а решил «сэкономить» свое время, поэтому составил подложный документ, где указал, что организация не располагается в указанном месте. При этом он даже вписал в протокол двух понятых, которых на самом деле не привлекал к осмотру.

После этого, в марте 2020 года, фирму исключили из ЕГРЮЛ. Представитель организации написал заявление в СК. После этого подлог вскрылся.

Налоговый инспектор своей вины не признал. Дело передано в суд.

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